Jäger formierten sich jetzt neu: Neuer Verband gegründet

Im Landkreis hat sich ein neuer Jägerverein gegründet. Er nennt sich „Jägergemeinschaft Donau-Paartal“ und will „Ruhe in die Jägerschaft bringen“. So formuliert es der gewählte 1. Vorsitzende Manfred Kneißl aus Edelshausen.

Die Neugründung ist zweifelsohne eine Folge einer gewissen Austrittswelle, der sich der bestehende Jagdschutzverein Neuburg gegenüber sieht. Der Bayerische Jagdverband hat den Verein, wie berichtet, jetzt endgültig ausgeschlossen, weil er sich nicht hundertprozentig zur Satzung des Landesverbandes bekannt habe. Seitdem treten Mitglieder aus dem Neuburger Jagdschutzverein aus, weil sie beim BJV bleiben möchten. Darunter sind der Jagdberater Anton Göbel, sein Vorgänger Franz Eller, der Landtagsabgeordnete Roland Weigert und Benno Baur aus Karlshuld.

Neuer Jägerverein in Neuburg und Schrobenhausen gegründet

17 Mitglieder haben die „Jägergemeinschaft Donau-Paartal“ jetzt bei einem ersten Treffen gegründet. Die Aktion sei BJV-Präsident Ernst Weidenbusch in München vorgestellt worden, das BJV-Präsidium muss noch offiziell zustimmen. Danach will sich die neue Gemeinschaft ins Vereinsregister eintragen lassen. Die Gründungsmitglieder wählten den erfahrenen Jagdfunktionär Manfred Kneißl (66) zum Vorsitzenden sowie Ulrich Pfab (Pfaffenhofen) und Theresa Kößler (Neuburg) zu gleichberechtigten Stellvertretern.

Die Zusammensetzung der Vorstandschaft weise schon darauf hin, dass man regional zusammenarbeiten wolle, versichert Manfred Kneißl. So wie die jüngste nichtöffentliche Versammlung des Jagdschutzvereins Neuburg abgelaufen sei, „so geht es jedenfalls nicht“. Die Querelen, so Kneißl, schadeten dem Bild der Jägerschaft erheblich. „Die Causa Neuburg ist in ganz Deutschland bekannt geworden“, findet der Edelshausener. Die neue Vereinigung konzentriere sich auf das Jagdwesen, die Schieß- und Hundeausbildung. „Wir müssen es hinkriegen, dass die Jagd wieder im Mittelpunkt steht“, so Manfred Kneißl.

Neuer Jagdverband in Neuburg will die Jagd wieder in den Mittelpunkt stellen

Bei den beiden Kreisgruppen Neuburg und Schrobenhausen wird die Neugründung wenig Begeisterung auslösen, denn sie könnte zu Lasten der eigenen Mitgliederstärke gehen. Vorsitzender Kneißl ist seit Jahrzehnten bei der Gruppe Schrobenhausen und möchte dort auch Mitglied bleiben. Die Jägergemeinschaft Donau-Paartal strebt auch die Ausrichtung der Hegeschauen an, die nur von BJV-Mitgliedern ausrichtet werden dürfen. Es handelt sich um eine Pflichtveranstaltung in Kooperation mit dem Landratsamt, bei der Gehörne und Abschuss nachzuweisen sind und bei der Jagdberater und Landrat ihre Berichte abgeben.