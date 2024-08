Drei Lehrstellen pro Bewerber frei: Betriebe suchen Azubis

Die Betriebe in der Region rund um Neuburg suchen auch heuer noch bis zuletzt Bewerber für ihre Ausbildungsplätze zum Ausbildungsstart im September. Aktuell gibt es 301 unbesetzte Lehrstellen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Diesem Angebot stehen nur 92 als unversorgt gemeldete Ausbildungsbewerber gegenüber, so die aktuellen Zahlen der Arbeitsagentur von Ende Juli. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen kommen damit derzeit auf jeden unversorgten Bewerber rund drei freie Lehrstellen. Das teilt die IHK für München und Oberbayern mit, die mit rund 180 Ausbildungsbetrieben im Landkreis für rund 60 Prozent aller Ausbildungsverhältnisse zuständig ist.

Ausbildungsmarkt in Neuburg-Schrobenhausen: 301 freie Lehrstellen

Insgesamt scheint es den Betrieben aus Industrie, Handel und Dienstleistungen aber etwas besser als im Vorjahr zu gelingen, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. Die IHK verzeichnet bis Ende Juli 11.875 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in ganz Oberbayern, ein Plus von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Wenn sich dieser Trend durch die Sommerferien hindurch auch im Landkreis fortsetzt, wäre das trotz der konjunkturellen Schwäche in weiten Teilen der Wirtschaft ein positives Signal für die Ausbildung“, sagt Christian Krömer, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Neuburg-Schrobenhausen.

Bei den Unternehmen hätten Ausbildung und Fachkräftesicherung weiterhin einen enorm hohen Stellenwert, so Krömer weiter. „Auch wenn es wegen der sinkenden Schulabgängerzahlen eine große Herausforderung für die Betriebe ist, den passenden Nachwuchs zu finden“, sagt Krömer. Für alle noch unversorgten oder zögerlichen Schulabgänger gebe es auch jetzt noch viele Chancen, ab September in eine Ausbildung zu starten.

Neben dualen Ausbildungen, wie es sie überwiegend in Industrie und Handwerk gibt, können Absolventen nach ihrem Schulabschluss auch eine schulische Ausbildung im Gesundheits- oder Sozialwesen angehen. Daneben gibt es das duale Studium als Kombination aus Studium und Ausbildung oder den rein akademischen Weg ins Berufsleben per Hochschulstudium. (AZ)