Auto am Landratsamt in Neuburg beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Von Mittwoch auf Donnerstag ist ein am Landratsamt Neuburg geparktes Auto beschädigt worden.

Unfallflucht auf Landratsamt Parkplatz in Neuburg – Polizei bittet um Hinweise

Eine Frau hat ihren weißen Wagen am Mittwochmorgen gegen 7.10 Uhr auf dem Parkplatz des Landratsamtes abgestellt. Als sie am Donnerstagmittag zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an der Frontschürze und am vorderen Kennzeichen. Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, hatte sich der Verursacher vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)