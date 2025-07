Auto fängt Feuer: Die Ursache ist unbekannt, der Schaden hoch

Am Montag gegen 11 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeugbrand in der Rothenturmer Straße in Niederstimm gemeldet. Die Streife sah dann auch Flammen aus dem Innenraum eines Pick Up.

Die Feuerwehr konnte das brennende Auto in Manching schnell löschen

Die Feuerwehr konnte den Brand allerdings rasch ablöschen, sodass ein Übergreifen auf ein nur wenige Meter entferntes Wohnhaus und eine Scheune verhindert werden konnte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Die Ursache für den Fahrzeugbrand konnte laut Polizei bislang nicht geklärt werden. (AZ)