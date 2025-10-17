Icon Menü
Auto in Tiefgarage Fürstgarten angefahren – Polizei Neuburg sucht Verursacher

Neuburg

Unfallflucht: Auto in Tiefgarage Fürstgarten angefahren – Polizei Neuburg sucht Verursacher

In der Tiefgarage Fürstgarten in Neuburg wird ein Auto angefahren. Der Schaden liegt bei 1000 Euro – die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht.
    In der Tiefgarage Fürstgarten in Neuburg wird ein Auto angefahren. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro.
    In der Tiefgarage Fürstgarten in Neuburg wird ein Auto angefahren. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro. Foto: Elisabeth Sutner

    In der Tiefgarage Fürstgarten in der Münchener Straße ist am Mittwochabend ein Auto angefahren worden. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro – vom Verursacher fehlt jede Spur.

    Unfallflucht: Schaden von 1000 Euro an Fahrertür – Polizei Neuburg bittet um Hinweise

    Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg stand der blaue Wagen zwischen 17 Uhr und 20 Uhr in der Tiefgarage. Als der Besitzer zurückkam, stellte er eine beschädigte Fahrertür fest. Am Donnerstagnachmittag erstattete er Anzeige. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 08431/6711-0 um Hinweise. (AZ)

