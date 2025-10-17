Unfallflucht: Auto in Tiefgarage Fürstgarten angefahren – Polizei Neuburg sucht Verursacher

In der Tiefgarage Fürstgarten in der Münchener Straße ist am Mittwochabend ein Auto angefahren worden. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro – vom Verursacher fehlt jede Spur.

Unfallflucht: Schaden von 1000 Euro an Fahrertür – Polizei Neuburg bittet um Hinweise

Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg stand der blaue Wagen zwischen 17 Uhr und 20 Uhr in der Tiefgarage. Als der Besitzer zurückkam, stellte er eine beschädigte Fahrertür fest. Am Donnerstagnachmittag erstattete er Anzeige. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 08431/6711-0 um Hinweise. (AZ)