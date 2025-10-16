Auto kollidiert mit Traktor: Totalschaden und ein Verletzter

Am Mittwoch fuhr ein 58-Jähriger aus dem Gemeindebereich Schernfeld gegen 10.15 Uhr mit seinem Ford aus einem Grundstück in die Petershöher Straße ein und wollte nach links in Richtung Workerszell abbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden Traktor samt Anhänger, wodurch es zum Zusammenstoß kam, berichtet die Polizei. Am Auto des Unfallverursachers wurde die Fahrzeugfront so stark deformiert, dass von einem Totalschaden auszugehen ist. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Am Traktor entstand ein Lackschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der 58-Jährige wurde bei dem Unfall zudem leicht verletzt und begab sich im Nachgang eigenständig in ärztliche Behandlung. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung verantworten. (AZ)

