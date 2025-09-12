Icon Menü
Auto rammt Bahnschranke in Schrobenhausen und flüchtet – Polizei sucht dringend Zeugen

Schrobenhausen

Bahnschranke nach Unfall kaputt: Flüchtiges Auto beschädigt Bahnübergang in in Schrobenhausen

In Schrobenhausen wird eine Bahnschranke von einem Auto beschädigt. Der Verursacher flüchtet von der Unfallstelle – die Polizei sucht Zeugen.
    In Schrobenhausen ist eine Bahnschranke beschädigt worden. Der Unfallverursacher fuhr einfach davon.
    In Schrobenhausen ist eine Bahnschranke beschädigt worden. Der Unfallverursacher fuhr einfach davon. Foto: Bernd Thissen, dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstagmorgen ist eine Bahnschranke in Schrobenhausen angefahren worden. Am Übergang Pöttmeser Straße/Bürgermeister-Götz-Straße beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug die Schranke. Zwischen 7.24 und 7.35 Uhr wurde die stadteinwärts liegende Schranke erfasst und brach dabei mittig ab. Der Unfallverursacher fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

    Schrobenhausen: Bahnschranke von Auto erfasst – Polizei sucht Unfallflüchtigen

    Wie die Polizeiinspektion Schrobenhausen mitteilt, lag die Schadenshöhe bei rund 1000 Euro. Da zu dieser Zeit ein hohes Verkehrsaufkommen herrschte, auch durch Fußgänger, hofft die Polizei auf Zeugen. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Verursacher geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 08252/89750 melden. Der Schaden an der Bahnanlage wurde durch die Deutsche Bahn umgehend behoben. (AZ)

