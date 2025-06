27.000 Euro Schaden: Auto überschlägt sich auf B 16 mehrfach

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 16 ist eine Frau leicht verletzt worden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Am 29. Juni gegen 0.45 Uhr, ereignete sich auf der B 16 an der Kreuzung zur Sankt-Andreas-Straße ein Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt kreuzte eine 21-jährige Neuburgerin mit ihrem Auto die B 16 von Fleischnershausen kommend in die Sankt-Andreas-Straße. Mit im Fahrzeug befanden sich zwei Mitfahrer.

Die Ampel dort zeigte laut ihren Angaben „Grün“. Gleichzeitig fuhr eine 39-jährige Pfaffenhofenerin mit ihrem Auto auf der B 16 von Weichering kommend Richtung Rain und missachtete offenbar das „Rotlicht“ der Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Verkehrsunfall in Neuburg: Zwei Autofahrerinnen kollidieren auf B 16

Das Auto der Pfaffenhofenerin überschlug sich mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Sie wurde durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug geborgen und vom Rettungsdienst erstversorgt. Sie kam mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus Neuburg. Die Neuburgerin wurde vorsorglich ebenfalls zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Mitfahrer blieben unverletzt.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 27.000 Euro. Die B 16 musste zur Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Neuburg war zur Erstversorgung, Absicherung der Unfallstelle und Brandschutz vor Ort. (AZ)