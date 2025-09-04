Lenting: Autodieb mit 2,7 Promille und ohne Führerschein unterwegs – er versteckt sich im Keller

Ein 44-jähriger Mann aus Lenting hat Mittwochnachmittag den Wagen einer Bekannten gestohlen und ist damit betrunken und ohne Führerschein bis nach Buchloe gefahren. Dort konnte er von der Polizei gestellt werden, nachdem er sich zunächst im Keller versteckt hatte.

Erst um Geld gebeten, dann das Auto geklaut – Betrunkener fährt Wagen bis Buchloe

Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, hatte der Mann erst nach Geld gefragt und dann gegen 14 Uhr unbemerkt den Fahrzeugschlüssel aus der Wohnung einer 24-jährigen Bekannten entwendet. Mit dem Auto im Wert von rund 11.000 Euro machte er sich aus dem Staub. Eine Kontrolle ergab später, dass er rund 2,7 Promille intus hatte. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl eines Kraftfahrzeugs ermittelt. (AZ)