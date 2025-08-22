B16 halbseitig gesperrt: Autofahrer verliert die Kontrolle und gerät auf die Gegenfahrbahn

Ein Autofahrer hat auf der B16 bei Weichering die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Unfall ereignete sich am frühen Freitagabend.

Unfall bei Weichering: Autofahrer verliert auf B16 Kontrolle über Fahrzeug

Der Autofahrer war mit seinem Wagen und einem Anhänger unterwegs. Das Gespann geriet aus bislang noch ungeklärten Gründen ins Schlingern und touchierte einen Transporter im Begegnungsverkehr. Bei diesem Vorgang löste sich der Anhänger vom Zugfahrzeug und kam abseits der Fahrbahn im Grün zum Stehen. Verletzte gab es glücklicherweise nicht zu beklagen. Die Bundesstraße ist aktuell an der Unfallstelle einseitig gesperrt, die Feuerwehr ist im Einsatz und leitet den Verkehr. (AZ)