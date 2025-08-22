Icon Menü
Autofahrer verliert Kontrolle auf B16: Unfall ohne Verletzte, einseitige Sperrung und Feuerwehr im Einsatz

Weichering

B16 halbseitig gesperrt: Autofahrer verliert die Kontrolle und gerät auf die Gegenfahrbahn

Ein Autofahrer verlor auf der B16 bei Weichering die Kontrolle über sein Gespann und geriet auf die Gegenfahrbahn. Der Vorfall blieb ohne Verletzte.
    •
    •
    •
    Bei einem Unfall auf der B16 bei Weichering verlor ein Autofahrer die Kontrolle, sein Anhänger löste sich und geriet abseits der Fahrbahn.
    Bei einem Unfall auf der B16 bei Weichering verlor ein Autofahrer die Kontrolle, sein Anhänger löste sich und geriet abseits der Fahrbahn. Foto: vifogra

    Ein Autofahrer hat auf der B16 bei Weichering die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Unfall ereignete sich am frühen Freitagabend.

    Unfall bei Weichering: Autofahrer verliert auf B16 Kontrolle über Fahrzeug

    Der Autofahrer war mit seinem Wagen und einem Anhänger unterwegs. Das Gespann geriet aus bislang noch ungeklärten Gründen ins Schlingern und touchierte einen Transporter im Begegnungsverkehr. Bei diesem Vorgang löste sich der Anhänger vom Zugfahrzeug und kam abseits der Fahrbahn im Grün zum Stehen. Verletzte gab es glücklicherweise nicht zu beklagen. Die Bundesstraße ist aktuell an der Unfallstelle einseitig gesperrt, die Feuerwehr ist im Einsatz und leitet den Verkehr. (AZ)

