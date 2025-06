Autofahrer bringt 11-jährige Radlerin zum Sturz und haut ab – Polizei Ingolstadt bittet um Hinweise

Ein 11-jähriges Mädchen hat sich am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr bei einem Fahrradunfall in der Taschenturmstraße in Ingolstadt verletzt. Nach Angaben der Verkehrspolizei Ingolstadt war ein bislang unbekannter Autofahrer in der engen Straße entgegengekommen und hatte seine Wartepflicht ignoriert.

11-Jähriges Mädchen verletzt sich bei Ausweichmanöver – Autofahrer fährt einfach weiter

Der Autofahrer nahm der 11-jährigen Radlerin die Vorfahrt. Das Mädchen musste deshalb auf den Gehweg ausweichen und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht – am Fahrrad und am Helm entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um das verletzte Mädchen und den Unfallschaden zu kümmern. Der Vorfall wurde erst zwei Tage später gemeldet. Hinweise zum gesuchten Autofahrer nimmt die Verkehrspolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-4410 entgegen. (AZ)