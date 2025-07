Unfall auf ND 16 bei Burgheim: Autofahrer weicht aus und prallt gegen Leitplanke – Polizei sucht Zeugen

Ein 35-jähriger Autofahrer ist am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße ND 16 zwischen Dezenacker und St. Wolfgang verunglückt. Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg kam ihm in einer Kurve ein weißer Seat Ibiza entgegen, dem er ausweichen musste. Dabei prallte er mit seinem Wagen gegen die Leitplanke.

Unfall auf der Kreisstraße ND 16 bei Burgheim – Polizei sucht Zeugen

Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Der Fahrer oder die Fahrerin des Seat setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 08431/6711-0 zu melden. (AZ)