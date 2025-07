Gefährliche Fahrt auf der B16 – Seniorin fährt über rote Ampel

Eine 71-jährige Frau ist am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf dem Längenmühlweg von einem Zeugen beobachtet worden, wie sie in extremen Schlangenlinien fuhr. Auf der B16 geriet sie nach den Angaben der Polizeiinspektion Neuburg mehrfach in den Gegenverkehr und überfuhr bei Rödenhof eine rote Ampel.

71-jährige Frau fährt in Schlangenlinien und missachtet Ampeln – Polizei Neuburg ermittelt

Die Polizei konnte das Fahrzeug in Karlshuld anhalten. Es stellte sich heraus, dass die Frau gesundheitlich eingeschränkt ist und regelmäßig Medikamente einnimmt – daraufhin wurde ihr Blut abgenommen. Ob ein Zusammenhang zu ihrer Fahrweise besteht, wird nun geprüft. (AZ)