Autofahrerin prallt in Neuburg gegen eine Hauswand

Neuburg

Von Barbara Wild
    Eine Frau ist in Neuburg an eine Hauswand gefahren. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden.
    Eine Frau ist in Neuburg an eine Hauswand gefahren. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: fotolia (Symbol)

    Eine 36-jährige Autofahrerin aus Neuburg ist Donnerstagfrüh in der Donauwörther Straße mit ihrem Wagen gegen eine Hauswand geprallt. Gegen 5.30 Uhr war die 36-Jährige dort stadteinwärts unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte sie gegen eine Hauswand. Die 36-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

