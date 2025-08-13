Autofahrerin fährt Mutter und Tochter an: Polizei Neuburg ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Eine 21-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat am Dienstagnachmittag in der Bahnhofstraße zwei Fußgänger verletzt. Gegen 14.20 Uhr wollte sie vom Müller-Gnadenegg-Weg nach links in die Bahnhofstraße einbiegen und übersah dabei eine 38-jährige Frau, die mit ihrer achtjährigen Tochter die Straße überquerte.

Neuburg Bahnhofstraße: Autofahrerin übersieht Mutter und Tochter beim Abbiegen

Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg erfasste die junge Fahrerin beide mit der Front ihres Wagens. Mutter und Tochter stürzten und erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in die Klinik Neuburg. Die 21-Jährige blieb unverletzt. Sonstiger Schaden entstand nicht. Gegen sie wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)