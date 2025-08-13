Icon Menü
Autofahrerin übersieht Mutter und Tochter: Polizei ermittelt gegen 21-Jährige

Neuburg

Autofahrerin fährt Mutter und Tochter an: Polizei Neuburg ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

In Neuburg hat eine junge Autofahrerin aus dem Landkreis eine Mutter und ihr Kind angefahren. Beide kamen verletzt ins Krankenhaus – die Polizei ermittelt.
    In Neuburg erfasst eine Autofahrerin beim Abbiegen eine Mutter und ihr Kind. Beide werden verletzt.
    In Neuburg erfasst eine Autofahrerin beim Abbiegen eine Mutter und ihr Kind. Beide werden verletzt. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez, dpa (Symbolbild)

    Eine 21-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat am Dienstagnachmittag in der Bahnhofstraße zwei Fußgänger verletzt. Gegen 14.20 Uhr wollte sie vom Müller-Gnadenegg-Weg nach links in die Bahnhofstraße einbiegen und übersah dabei eine 38-jährige Frau, die mit ihrer achtjährigen Tochter die Straße überquerte.

    Neuburg Bahnhofstraße: Autofahrerin übersieht Mutter und Tochter beim Abbiegen

    Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg erfasste die junge Fahrerin beide mit der Front ihres Wagens. Mutter und Tochter stürzten und erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in die Klinik Neuburg. Die 21-Jährige blieb unverletzt. Sonstiger Schaden entstand nicht. Gegen sie wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)

