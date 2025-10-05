Falsch geblinkt: Autofahrerin wird bei Unfall verletzt

Am Samstag gegen 13.15 Uhr war eine 21-Jährige aus Alesheim auf der Staatsstraße von Wagenhofen in Richtung Stengelheim unterwegs.

Eine Frau blinkte bei Altmannstetten rechts, bog aber nach links ab

Als sie auf Höhe von Altmannstetten rechts blinkte, setzte ein hinter ihr fahrender 46-jähriger Oberhausener mit seinem Skoda zum Überholen an. Die Frau bog jedoch laut Polizei unerwartet nach links Richtung Altmannstetten ab, ohne dabei auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.

Bei dem folgenden Unfall verletzte sich die Verursachern leicht, der Oberhausener und sein achtjähriger Sohn blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 13.000 Euro. Das Auto der Frau musste abgeschleppt werden. (AZ)