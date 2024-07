Azubi bei Airbus: Eine Lehre im Schatten des Krieges

Franziska Mitterhuber und Lukas Leiter sind um die 20. Beide haben sich für eine Ausbildung bei Airbus in Manching entschieden. Der eine, weil er sich schon immer für Flugzeuge interessiert hat, die andere, weil sie in einem internationalen Unternehmen arbeiten wollte. Am ersten Tag ihrer Lehre gingen sie morgens durch das Tor einer Firma, die Flugzeuge montiert und wartet, die weit weg, auf anderen Kontinenten der Erde, zum Einsatz kamen. Doch nur wenige Monate später kam der 24. Februar 2022 und seitdem gibt es Krieg in der Ukraine. Und an diesem Tag sind die beiden und viele Millionen anderer Menschen "in einer anderen Welt aufgewacht". So hat es Außenministerin Annalena Baerbock damals formuliert.

