Polizeihubschrauber spürt betrunkenen Unfallfahrer auf

Gleich zwei Unfälle soll ein 19-Jähriger am Montag verursacht haben und danach geflüchtet sein. Am Ende spürte ein Polizeihubschrauber den Mann aus der Gemeinde Karlskron auf.

Am zweiten Weihnachtstag war morgens gegen 6.30 Uhr der Fahrer eines Audi auf der B13 bei Starkertshofen - kurz vor der Auffahrt zur B300 - in einer Kurve in die Leitplanke gekracht. Er fuhr daraufhin allerdings noch rund 150 Meter mit gebrochener Vorderachse und schleifenden Felgen weiter. Schließlich blieb das Unfallfahrzeug quer auf der Straße stehen.

Ein Ersthelfer konnte an der Unfallstelle keinen Fahrer finden

Weil ein Ersthelfer vor Ort jedoch keinen Fahrer finden konnte, setzte er einen Notruf ab. Mehrere Streifen der Polizei durchsuchten daraufhin die nähere Umgebung - erfolglos. So wurden zusätzlich ein Polizeihubschrauber und ein Polizeihund für die Suche angefordert. Schließlich spürte der Polizeihubschrauber gegen 10 Uhr einen Mann auf einem Radweg auf, eine Streife der Polizei konnte den betrunkenen 19-Jährigen aus Karlskron daraufhin festnehmen. Der junge Mann war bei dem Unfall leicht verletzt worden und hatte sich offenbar zu Fuß aus dem Staub gemacht.

Der Schaden, der bei dem Unfall entstanden ist, beläuft sich laut Polizei auf rund 50.000 Euro.

Der Mann aus der Gemeinde Karlskron soll bereits vorher einen Unfall verursacht haben

Bei den Ermittlungen stellte sich schließlich heraus, dass das nicht der erste Unfall des Mannes an diesem noch frühen Morgen war. Bereits rund zwei Stunden vorher, gegen 4.30 Uhr, hatte er offenbar in Freinhausen (Kreis Pfaffenhofen) ein Auto touchiert. Dabei war ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden. Ein Zeuge hatte sich das Kennzeichen gemerkt, die Polizei fuhr daraufhin an der Adresse vorbei. Der junge Mann war jedoch nicht zu Hause. (AZ)