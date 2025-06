Bauarbeiten so gut wie fertig: B16 in Neuburg öffnet früher als geplant

Gute Nachrichten für alle Autofahrer in der Region: Die Baustelle auf der B16 in Neuburg wird früher beendet als geplant. Ursprünglich sollte die Bundesstraße am Sonntag wieder befahrbar sein.

B16 in Neuburg soll am Samstag wieder frei befahrbar sein

Doch die Bauarbeiten kamen gut voran, teilt Uwe Beßle vom Staatlichen Bauamt Ingolstadt gegenüber unserer Redaktion mit. Deswegen wird die Sperrung nach seinen Angaben bis spätestens Samstagabend aufgehoben und auf der Bundesstraße kann der Verkehr wieder fließen. (ands)