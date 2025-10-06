B16 bei Großmehring: 18-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall an der B16 bei Großmehring ist am Sonntag eine 18-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 20.30 Uhr ein 18-Jähriger aus Ebenhausen mit zwei ebenfalls 18-jährigen Beifahrern auf der Straße „Güsselberg“ in Richtung B16. In der Rechtskurve vor der Einmündung zur B16 kam der Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich dort mehrfach.

18-Jährige wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Der Pkw blieb anschließend im Grünstreifen auf dem Dach liegen. Einer der Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht, die andere schwer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte beide vor Ort und brachte anschließend die schwer verletzte 18-Jährige in ein Krankenhaus. Der Pkw erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Die FFW Großmehring war zur Unterstützung vor Ort und übernahm die Absicherung der Unfallstelle. (AZ)