Nach Unfall: B16 bei Kreut ist aktuell gesperrt

Aktuell ist die Bundesstraße B16 auf Höhe Kreut gesperrt. Das teilt die Polizei mit.

Auf der B16 bei Kreut ist ein Autofahrer in das Fahrzeug einer Helferin gefahren

Um kurz nach 11 Uhr am Samstag war ein Radfahrer gestürzt. Eine Autofahrerin sah den Unfall und hielt an, um zu helfen. Offenbar hat jedoch ein weiterer Autofahrer das Fahrzeug der Frau übersehen und war in den Wagen gekracht. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei ist der Unfall aber glimpflich ausgegangen. „Maximal einen Leichtverletzten“ gebe es nach Auskunft der Beamten. Wie lange die Sperrung der Straße andauert, ist aktuell noch nicht abzusehen. (rilu)