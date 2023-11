Nach einer Vollbremsung: Lastwagenfahrer verliert Baumstämme

Ein unbekannter Autofahrer hat auf der B16 bei Manching einen Dominoeffekt ausgelöst. Er nahm einem Lkw-Fahrer die Vorfahrt, dann fielen Holzstämme auf die Straße.

Erst hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwochfrüh gegen 7.55 Uhr auf der B16 bei Manching einen Unfall verursacht, dann hat er sich aus dem Staub gemacht.

Nach der Vollbremsung auf der B16 sind Baustämme vom Holzlaster gefallen

Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann von der Autobahn A9 nach links auf die B16 in Richtung Neuburg abbiegen. Dabei nahm er allerdings dem Fahrer eines Sattelzugs die Vorfahrt. Um einen Unfall zu verhindern, machte der eine Vollbremsung. Genauso wie sein Hintermann, der am Steuer eines Holzlasters saß. Dabei fielen allerdings mehrere Holzstämme auf die Straße oder rutschten nach vorne, so dass sie das Führerhaus beschädigten. Verletzt wurde niemand, am Holzlaster entstand allerdings ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Die Polizei Ingolstadt sucht nach Zeugen des Unfalls

Obwohl der Fahrer des Sattelzugs dem Autofahrer die Lichthupe gegeben und gehupt hatte, fuhr der einfach weiter. Jetzt ermittelt die Polizei. Zeugen des Unfalls sollen sich unter der Nummer 0841/9343-4410 melden. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10