Unbekannter setzt an einem Parkplatz zwei Hundewelpen aus

Ein Unbekannter hat zwei Hundewelpen an einem Parkplatz bei Pondorf ausgesetzt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Nacht auf Donnerstag hat ein Unbekannter zwei Malteser-Mischlingswelpen auf einem Parkplatz an der Bundesstraße B 299 beim Pondorf (Kreis Eichstätt) ausgesetzt. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich die beiden etwa drei bis vier Monate alten Hunde in einem Karton. Sie hatten ein verfilztes Fell, waren aber soweit gesund.

Ausgesetzte Welpen: Polizei Beilngries nimmt Hinweise entgegen

Beim Tierschutzverein Eichstätt stellte man fest, dass sie nicht gechippt waren. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Beilngries unter der Numer 08461/6403-0 zu melden. (AZ)