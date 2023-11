Frisch aus dem Werk: Fahrer baut Unfall mit nagelneuem Audi

Ein 62-Jähriger hatte gerade erst seinen neuen Audi in Ingolstadt abgeholt und dann gleich bei Schrobenhausen einen Unfall gebaut.

Ein 62-Jähriger aus dem Landkreis Germersheim (Rheinland-Pfalz) hatte gerade erst seinen neuen Audi im Werk in Ingolstadt abgeholt und fuhr am Freitagabend gegen 17.30 Uhr damit auf der B300 in Richtung Augsburg. Wegen einer Spiegelung aufgrund des Regens schätzte der Fahrer laut Polizei den Abstand zum Vordermann allerdings falsch ein.

Der 62-Jährige krachte mit seinem neuen Audi auf den Vordermann

Als der 19-Jährige aus Manching verkehrsbedingt abbremsen musste, krachte der 62-Jährige auf das vorausfahrende Auto. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am neuen Auto wurde die Motorhaube beschädigt, der Audi A3 des Manchingers wurde im Heckbereich eingedellt. Der Schaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. (AZ)

