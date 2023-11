Vorfahrt missachtet: 18-Jähriger Porschefahrer baut Unfall

Ein 18-Jähriger aus dem Kreis Freising ist mit seinem Porsche auf der B300 bei Reichertshofen in einen Audi gekracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Bei einem Unfall bei Ronnweg in der Nähe von Reichertshofen ist am Mittwochabend ein 31-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Freising wollte mit seinem Porsche von der Straße Am Auer Bach nach links in die B300 einbiegen.

Ein 31-Jähriger aus dem Kreis Pfaffenhofen wurde bei dem Unfall leicht verletzt

Dabei achtete er allerdings nicht darauf, dass ein 31-Jähriger Vorfahrt hatte. Der war mit seinem Audi auf der B300 in Richtung Geisenfeld unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 31-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Pfaffenhofen wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10