17-Jähriger klaut Papas Auto und macht Spritztour auf der Autobahn

Ein 17-Jähriger hat sich in der Nacht auf Ostersamstag das Auto seines Vaters geschnappt und fuhr auf die Autobahn. Den Jugendlichen erwartet nun jede Menge Ärger.

Dieses Ostern wird ein 17-Jähriger aus dem Kreis Eichstätt vermutlich so schnell nicht vergessen. Der Polizei war bereits an der Anschlussstelle Ingolstadt-Süd ein VW Golf aufgefallen. Als die Beamten den Fahrer kurze Zeit später am Parkplatz Baarer Weiher kontrollierten, gab dieser zunächst ein falsches Alter an. Doch mit der Lüge kam er nicht weit. Bald stellte sich nämlich heraus, dass er erst 17 Jahre alt ist und überhaupt keinen Führerschein besitzt.

Der 17-Jährige hatte sich das Auto für seine nächtliche Spritztour von seinem Vater "ausgeliehen"

Das Auto hatte er sich, wie die Polizei schreibt, von seinem "daheim friedlich schlafenden Papa" für seine nächtliche Spritztour geschnappt. Mitten in der Nacht wurden dann auch die Eltern verständigt und die konnten auf dem Autobahn-Parkplatz den zuvor sichergestellten Autoschlüssel, den VW Golf sowie ihren 17-jährigen Sohn in Empfang nehmen. "Die eigentlich demnächst anstehende Führerscheinprüfung wird der 17-jährige Auszubildende jetzt wohl um einige Zeit aufschieben müssen", heißt es im Polizeibericht. (AZ)