60-Jähriger fährt wegen Sekundenschlaf gegen Leitplanke

Ein 60-jähriger Autofahrer nickte auf der A 9 kurz ein - mit fatalen Folgen. Sein Auto streifte die Leitplanke und seine Beifahrerin wurde verletzt.

Ein 60-jähriger Mann aus Netphen fuhr am Sonntag gegen 6.17 Uhr befuhr mit seinem Auto auf der Autobahn A 9 in Richtung München. Seine 56-jährige Ehefrau war die Beifahrerin. Auf Höhe des Parkplatzes Baarer-Weiher erlitt der Fahrer plötzlich einen Sekundenschlaf und verlor die Kontrolle über sein Auto. Das Auto streifte rechts die Leitplanke und durch diesen Aufprall wurde die Beifahrerin leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro am Auto und in Höhe von 2000 Euro an der Leitplanke entstanden. (AZ)