Auf der Autobahn kommen Flammen aus der Motorhaube eines Chevrolets

Auf der Autobahn A9 hat ein Auto während der Fahrt zu brennen begonnen. Dem Fahrer gelang es jedoch, das Feuer selbst zu löschen.

Am Donnerstagnacht gegen 2.25 Uhr war ein 24-jähriger Münchner mit seinem Chevrolet auf der A9 in Richtung München unterwegs. Kurz vor dem Parkplatz Baarer Weiher fing das Auto laut Polizei an zu ruckeln und mehrere digitale Warnhinweise leuchteten im Display auf. Sekunden später ging die gesamte Elektronik aus und im Bereich der Motorhaube stieg Rauch auf.

Die Feuerwehr Manching musste bei dem Autobrand auf der A9 nicht mehr eingreifen

Auf dem Einfädelungsstreifen zum Parkplatz kam das Auto zum Stehen und Flammen traten aus der Motorhaube hervor. Der Fahrer konnte den Brand mit Wasserflaschen selbstständig löschen, die Feuerwehr Manching musste nicht mehr eingreifen. Laut Polizei liegt der Sachschaden bei 2000 Euro, verletzt wurde niemand. (AZ)