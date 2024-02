Ein Reh war schuld: Autofahrerin fährt gegen eine Brückenmauer

Eine 26-Jährige wollte bei Baar-Ebenhausen einem Reh ausweichen und krachte deshalb gegen eine Brückenmauer. Dann löste sich auch noch der Airbag - mit Folgen.

Eine 26-Jährige war am Dienstag gegen 11 Uhr auf der Bunkerstraße in Baar-Ebenhausen unterwegs, als sie einem Reh ausweichen musste. Dabei stieß sie laut Polizei gegen eine Brückenmauer, weshalb der Airbag in ihrem Auto auslöste. Das führte dann auch dazu, dass die Frau leicht verletzt wurde.

Der Schaden bei dem Unfall in Baar-Ebenhausen beläuft sich auf rund 10.000 Euro

Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf rund 10.000 Euro, an der Brückenmauer entstand kein Schaden. Die Feuerwehr Ebenhausen war mit fünf Kräften vor Ort. (AZ)