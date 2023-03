Einfamilienhaus brennt: 100.000 Euro Schaden

In Baar-Ebenhausen hat ein Einfamilienhaus gebrannt. Das ganze Obergeschoss ist verrußt. Nun ermittelt die Kripo Ingolstadt: War es fahrlässige Brandstiftung?

In einem Einfamilienhaus in Baar-Ebenhausen brach in den frühen Morgenstunden des Montags ein Feuer aus. Verletzt wurde niemand. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung übernommen.

Gegen 4.15 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle über den Brand eines Einfamilienhauses in der Jahn-Straße verständigt, berichtet die Polizei. Den alarmierten ortsnahen Feuerwehrkräften gelang es schnell das Feuer unter Kontrolle zu bringen, jedoch war ein vollständiges Ausbrennen des im ersten Obergeschoss befindlichen Ankleideraumes nicht mehr zu verhindern.

Kripo Ingolstadt: War ein Heizlüfter die Ursache des Brands?

Die am Nachmittag durchgeführten Untersuchungen der zuständigen Brandermittler der Kriminalpolizei Ingolstadt ergaben, dass das Betreiben eines Heizlüfters im Badezimmer brandursächlich sein dürfte. Das dort entstandene Feuer griff ersten Erkenntnissen nach sofort auf das angrenzende Ankleidezimmer über und breitete sich rasch aus. Aufgrund der großen Rauchentwicklung ist das gesamte erste Obergeschoss stark verrußt und das Einfamilienhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt dauern an.