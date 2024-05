Mit 2,7 Promille auf der A 9 unterwegs

Weil er Schlangenlinien fuhr, hat die Polizei auf der A9 einen Kleintransporter angehalten. Der 57-jährige Fahrer hätte schon lange nicht mehr fahren dürfen.

Auf der A9 in Richtung München war am Donnerstag gegen 22.45 Uhr ein 57-Jähriger mit seinem Kleintransporter in Schlangenlinienfahrt unterwegs. Er wurde deshalb von der Streife der Verkehrspolizei Ingolstadt angehalten und am Parkplatz Baarer-Weiher einer Kontrolle unterzogen. Dass der 57-Jährige stark betrunken war, bestätigte auch der Alkotest, dieser ergab 2,74 Promille. Der Kleintransporter wurde abgestellt, abgesperrt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, ebenso der Führerschein des 57-Jährigen. Danach erfolgte bei ihm eine Blutentnahme und eine Ingewahrsamnahme aufgrund der starken Alkoholisierung, teilt die Polizei mit. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. (AZ)