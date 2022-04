Mehrfachtäter auf Autobahnparkplatz festgenommen

Eine Streife der Verkehrspolizei Ingolstadt stoppte in der Nacht auf Mittwoch einen stark alkoholisierten Autofahrer auf der A9. Wie sich herausstellte, lag gegen den Mann auch noch ein offener Haftbefehl vor.

Wie die Polizei meldet, war der 50-jährige Rumäne gegen 3.20 Uhr auf der Durchreise in Richtung München unterwegs. Aufgrund der auffällig unsicheren Fahrweise wurde das Auto am Parkplatz Baarer-Weiher einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei war beim Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festzustellen. Ein anschließender Test ergab einen Wert weit über zwei Promille.

Die Verkehrspolizei Ingolstadt überprüfte den Mehrfachtäter auf dem Parkplatz Baarer-Weiher an der A9

Darüber hinaus konnte der Fahrer nur einen britischen Lernführerschein vorweisen, der in Deutschland keine Gültigkeit hat. Bei der weiteren Überprüfung sellte sich heraus, dass gegen ihn auch noch ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wegen einer noch nicht bezahlten Geldstrafe vorlag. Der aktuell mehrfach beschuldigte Täter wurde festgenommen und wird dem Haftrichter vorgeführt. (nr)