Nackter Mann zeigt sich am Badeweiher einer Zehnjährigen

Am Montag hat sich ein bislang unbekannter Mann nackt gegenüber einem zehnjährigen Mädchen am Badesee Baarer Weiher gezeigt. Jetzt ermittelt die Kripo Ingolstadt und bittet Zeugen, sich zu melden.

Der nackte Mann zeigte sich dem Mädchen vom Ufer des Baarer Weihers aus

Gegen 16.45 Uhr war das Mädchen laut Polizei mit einem Stand-Up-Paddle-Board auf dem See. Am Ufer fiel dem Mädchen ein Mann auf, der nackt in Richtung der Zehnjährigen blickte und dabei sein Glied vorzeigte. Nach der Tat ging der Mann in unbekannte Richtung davon.

Die Mutter des Mädchens wandte sich an die Polizei in Geisenfeld

Das Kind vertraute sich seiner Mutter an, die im Anschluss die Polizei in Geisenfeld informierte. Der Tatverdächtige ist etwa 50 Jahre alt, kräftig und rund 1,80 Meter groß. Er hat sehr kurze, dunkle Haare und ist hellhäutig. Unter Umständen kann der Gesuchte selbst zur Klärung des Sachverhalts beitragen, indem er sich bei der Polizei meldet, heißt es im Polizeibericht. Hinweise werden unter der Nummer 0841/93430 entgegengenommen. (AZ)