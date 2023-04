Unbekannte stehlen einen Audi-Oldtimer vom Parkplatz

Unbekannte haben einen Oldtimer vom Parkplatz am Bahnhof in Baar-Ebenhausen gestohlen. Es handelte sich um einen Audi.

Unbekannte haben in der Zeit zwischen 2. April, 12 Uhr, und 6. April, 10.15 Uhr einen Oldtimer vom Parkplatz am Bahnhof in Baar-Ebenhausen gestohlen.

Der gestohlene Audi 80 hatte eine Oldtimer-Zulassung

Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem Auto um einen grünen Audi 80, Modell GL, mit Oldtimer-Zulassung. Der Wert des Autos beläuft sich auf rund 3000 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Geisenfeld melden. (AZ)