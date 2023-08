Unter Drogen und mit verbotenen Messern Transporter gefahren

Auf der A 9 hat die Polizei einen Kleintransporter kontrolliert. Der Fahrer stand nicht nur unter Drogen, sondern verstieß auch noch gegen das Waffengesetz.

Einen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehenden Kraftfahrer, der auch noch ein verbotenes Messer mit sich führte, stoppte eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Ingolstadt am Mittwochnachmittag auf der A 9.

Der 28-jährige Pole war gegen 15 Uhr mit einem Kleintransporter in Richtung Nürnberg unterwegs. Auf dem Parkplatz Baarer Weiher Ost wurde das Fahrzeug einer Kontrolle im Rahmen der Schleierfandung unterzogen. Hierbei entdeckten die Beamten in einer Ablage oberhalb des Handschuhfachs ein sogenanntes Butterfly-Messer, das griffbereit dort abgelegt war. Bei der anschließenden Personen- und Fahrzeugdurchsuchung händigte der 19-jährige Beifahrer vorab ein gleichartiges Messer aus, das sich in seiner Hosentasche befand. Die mitgeführte Messerart ist gemäß dem Waffengesetz verboten und stellt eine Straftat dar, heißt es im Polizeibericht. Die Waffen wurden zur Einziehung sichergestellt.

Polizeikontrolle auf der A 9: Fahrer hat Butterfly-Messer bei sich

Bei der weiteren Kontrolle wurden beim Fahrer deutliche körperliche Anzeichen auf einen vorangegangenen Drogenkonsum festgestellt. Ein anschließender Urintest bestätigte den Anfangsverdacht. Dieser reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Der Konsument musste den Beamten auf die Dienststelle zur Entnahme einer Blutprobe folgen. Der "nüchterne" Beifahrer übernahm das Steuer des Kleintransporters. Betäubungsmittel konnten nicht aufgefunden werden. Zur Sicherung des Strafverfahrens ordnete die Staatsanwaltschaft Ingolstadt die Hinterlegung von 1000 Euro Geldstrafe an. Nach Tatbestandsaufnahme und Einzug des Geldbetrages konnten die beiden Beschuldigten die Weiterfahrt antreten. (AZ)