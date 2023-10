Verkehrsunfall: Sprinter kracht mit voll besetztem Reisebus zusammen

Bei einem Unfall im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm werden zwei Männer schwer verletzt. Der Bus war mit 48 Fahrgästen besetzt.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften wurde am späten Samstagnachmittag nach Baar-Ebenhausen gerufen, wo ein Sprinter in einen Reisebus gefahren war.

Nach Angaben der Polizei war gegen 17.40 Uhr ein 58-jähriger Mann aus Königsbrunn zusammen mit seinem 48-jährigen Arbeitskollegen auf der B13 von Ingolstadt kommend in Richtung B300 gewesen. Etwa 500 Meter nach der Abfahrt Baar-Ebenhausen kam er mit seinem Mercedes Pritschenwagen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Reisebus zusammen. Durch den Aufprall wurde der Mercedes in den Straßengraben geschleudert. Der 72-jährige Busfahrer hatte noch voll abgebremst, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Bus war mit 48 Fahrgästen voll besetzt. Der Busfahrer und eine Frau wurden leicht verletzt. Foto: Heinz Reiß

Fahrgäste werden nach dem Unfall in Baar-Ebenhausen von der Feuerwehr betreut

Durch den Verkehrsunfall wurden die beiden Männer im Pritschenwagen schwer verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Busfahrer und eine 55 Jahre alte Businsassin wurden leicht verletzt und an der Unfallstelle versorgt. Der Reisebus war mit 48 Reisenden besetzt. Diese wurden von den Feuerwehren Baar und Ebenhausen von der Unfallstelle ins Feuerwehrhaus gebracht, wo sie weiter betreut wurden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeug beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Der Reisebus war auf der Rückfahrt in die Oberpfalz.

Die B13 war nach dem Unfall für zwei Stunden komplett gesperrt. Foto: Heinz Reiß

Bei dem Einsatz war ein Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort, unter anderem ein Rettungshubschrauber, zwei Notärzte, vier Rettungswagen, die Feuerwehren aus Baar, Ebenhausen und Reichertshofen sowie die Kreisbandinspektion Pfaffenhofen. Die Bundesstraße war für rund zwei Stunden komplett gesperrt. (AZ)