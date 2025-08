Nach Überfall in Burgheim: So reagiert der Bäckereibetreiber

Zwei Tage danach kann Wolfgang Schlegl noch immer nicht wirklich verstehen, was am Samstag in einer seiner Bäckereifilialen in Burgheim passiert ist. „Wieso geht jemand für so einen geringen Betrag so ein hohes Risiko ein?“, fragt Schlegl. Wie berichtet, hatte am vergangenen Samstag, kurz vor 12 Uhr Mittag, ein maskierter Mann seine Bäckereifiliale überfallen und einen niedrigen vierstelligen Betrag erbeutet – wenige Minuten später wäre die Bäckerei geschlossen gewesen.

Michael Kienastl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burgheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wolfgang Schlegl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis