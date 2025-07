B16: Lieferwagen kippt in Großmehring um – Bäckereifahrzeug fliegt aus der Kurve

Am Montag in der Früh um 5:25 Uhr ist auf der B16 ein Lieferwagen umgekippt. Dabei verletzten sich zwei Personen. Der Fahrer des Bäckereitransporters bog von der Regensburger Straße auf die B16 ab, wobei er seine Geschwindigkeit nicht ausreichend anpasste.

Unfall in Großmehring: Lieferwagen kippt beim Abbiegen um

Beim Abbiegen kippte das Fahrzeug nach links um und kollidierte mit einem Auto. Dieses wurde in die Leitplanke geschoben - wodurch sich beide Fahrer leicht verletzten. Sie wurden noch an der Unfallstelle dem Rettungsdienst für die Erstversorgung übergeben und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des umgekippten Transporters konnte aufgrund der Seitenlage des Fahrzeugs dieses nicht mehr selber verlassen. Deswegen schnitt die Feuerwehr Großmehring die Windschutzscheibe heraus. Somit konnte auch der Fahrer des Transporters vom Rettungsdienst behandelt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 25 000 €. (AZ)