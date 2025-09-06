Bauarbeiten der Bahn: Wenn die Baustelle für Anwohner zur Nervenprobe wird

Mitte August ist der Mann aus dem Manchinger Ortsteil Oberstimm aus dem Urlaub zurückgekommen und seitdem ist ein schriller Ton von den benachbarten Bahngleisen sein stetiger Begleiter. Seit die Bahn dort eine Baustelle eingerichtet hat und die Arbeiter über ein Automatisches Warnsystem (ATWS), auch Rottenwarnanlage genannt, vor herannahenden Zügen auf dem Nachbargleis gewarnt werden, sind zahlreiche Anwohner im Bereich Manching oder Baar-Ebenhausen den immer wiederkehrenden Warntönen ausgesetzt.

Die Signaltöne der ATWS der Bahn sind weithin zu hören

Alle drei oder vier Minuten sei das Signal zu hören, sagt der Anwohner, von morgens um 5 Uhr bis nachts um 22 Uhr. Ruhige Sommerabende auf der Terrasse – Fehlanzeige. „Ich bin ehrlich froh, wenn ich tagsüber in der Arbeit bin“, so der Oberstimmer. Ist er zu Hause, dann sind die Fenster stets geschlossen. Besucherinnen und Besuchern des Barthelmarkts dürften die Warnsignale am vergangenen Wochenende ebenfalls zu Ohren gekommen sein.

Auch wenn die Geräusche die Anwohner entlang der Bahnstrecke, vor allen Dingen im Bereich Manching und Baar-Ebenhausen, furchtbar nerven dürften, gibt es für die Bahn keine Alternative. „Bei allen Bauarbeiten hat die Sicherheit der Mitarbeitenden höchste Priorität“, heißt es seitens des Unternehmens. Bei Arbeiten auf den Gleisen, während gleichzeit der Zugverkehr weiterläuft, muss „ein gut hörbares akustisches Signal“ die Arbeiter vor einem Zug warnen, der sich auf dem Nachbargleis nähert. Die Signaltöne der Warnanlage müssen lauter sein als die Geräusche der Baumaschinen, damit sie von den Arbeitern auch gehört werden können. All das beruhe auf „strengen gesetzlichen Vorgaben“.

Die Bauarbeiten der Bahn zwischen Ingolstadt und München sollen am 6. September zu Ende sein

Kopfhörer als Alternative sind jedoch nur in einem kleinen Rahmen erlaubt. Auf diese Weise könnten die Arbeiter gewarnt werden, gleichzeitig würden die Anwohner von den lautstarken Signalen nichts mitbekommen. Allerdings, betont die Bahn, ist dieses Vorgehen nur zugelassen, wenn die Beschäftigten Arbeiten am Pflanzenbewuchs rund um die Gleise verrichten. Haben sie es hingegen mit Baumaschinen zu tun, ist nur eins erlaubt: der weithin hörbare Warnton des ATWS. Allerdings ist dieser nicht immer gleich laut, sondern passt sich der Umgebungslautstärke an. Das hat auch der Anwohner beobachtet: frühmorgens und spätabends sei der Ton merklich leiser gewesen.

Wie gefährlich die Arbeiten an einer Bahnstrecke tatsächlich sind, wurde auf genau dieser Strecke auf tragische Weise unter Beweis gestellt. Am 26. August ist ein Bauarbeiter auf der Strecke München-Ingolstadt von einem Zug erfasst worden und gestorben. Der 21-Jährige aus Österreich war mit Instandhaltungsarbeiten beschäftigt, als er laut Polizeibereicht offenbar unabsichtlich aufs Gleis geriet, auf dem der Zug fuhr. Alle Sicherheitsvorkehrungen seien zum Zeitpunkt des Unfalls in Betrieb gewesen, hieß es damals im Polizeibericht.

Laut aktuellen Plänen der Bahn soll die Baustelle am Samstag, 6. September, zu Ende sein.