Günstig und leicht zu installieren: Auch in Neuburg boomen die Balkonkraftwerke

Für Fabian Sommerer ist die Frage nach der Motivation leicht zu beantworten. „Wenn ich Strom selber erzeugen kann, wäre es dumm, ihn zu kaufen.“ Der Neuburger Realschullehrer ist vom „Gesamtkonzept Solar“ überzeugt und musste deshalb mit seiner Freundin nicht lange überlegen, ob beide künftig ihren eigenen Strom erzeugen wollen. Weil sie aber zur Miete wohnen, kam eine große PV-Anlage nicht infrage. Bei der Alternative Balkonkraftwerk dagegen sind die Hürden quasi nicht existent. Die Anlagen sind günstiger denn je zuvor, man braucht in der Regel keine Handwerker und wenn man umzieht, kann man sie einfach abmontieren und mitnehmen. Ende Juli hat Sommerer sich dann ein Komplettpaket mit vier Modulen für 1800 Euro gekauft und selbst auf seinem Dach installiert.

In Neuburg werden Balkonkraftwerke finanziell gefördert

Die Zahl der Balkonkraftwerke in Deutschland ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Mittlerweile sind es laut dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur etwa eine Million. Auch in Neuburg kommen immer weitere dazu. Seit 2023 gibt es hier sogar eine stadteigene Förderung – einmalig pro Kraftwerk 70 Euro. Die Voraussetzung dafür ist, dass man seine Anlage im Register anmeldet. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. „Aber es gibt wahrscheinlich eine höhere Dunkelziffer“, vermutet Birgit Kroneisl von der Stabsstelle Umwelt der Stadt Neuburg. Weil die tatsächliche Zahl aber nicht zuletzt für die Stadtwerke relevant ist, um ein stabiles Stromnetz zu gewährleisten, soll die Förderung auch einen Anreiz zur Registrierung schaffen. Gefördert werden nur Anlagen im Stadtgebiet Neuburg – heuer waren es bereits 30, im vergangenen Jahr insgesamt 35.

Icon vergrößern Fabian Sommerer mit seinem Balkonkraftwerk. Foto: Sommerer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Fabian Sommerer mit seinem Balkonkraftwerk. Foto: Sommerer

Hermann Mödl und Angela Humbold kennen sich aus mit dem Thema. Seit 2023 haben die beiden Oberhausener bereits 15 Vorträge in Ingolstadt und Neuburg gehalten – ehrenamtlich. Für den Elektroingenieur und die ehemalige Informatikerin begann das Thema im Frühjahr 2022 mit dem Krieg in der Ukraine und der damit verbundenen Energiedebatte. „Damals war es mühsam, an Informationen zu kommen“, erinnert sich Humbold. Von einem kleinen Start-up in Leipzig hat sie sich damals ihre beiden Module bestellt. Doch schnell wurde klar: Nur mit den Modulen, die direkt über die Steckdose den erzeugten Strom einspeisen, verschenken sie etwa die Hälfte, die nicht verbraucht wird. Der Grund: Balkonkraftwerke gelten nicht als „vollwertige“ PV-Anlagen nach dem Erneuerbare Energie Gesetz (EEG), damit gibt es auch keine Vergütung für den ungenutzten und eingespeisten Strom.

Mit dem Speicher und einem Smart Meter lässt sich der Stromverbrauch optimieren

Die Lösung dafür: Ein Speicher, der etwa zwei Kilowattstunden aufnehmen kann – klein wie eine halbe Getränkekiste. „Dadurch verbrauchen wir jetzt etwa 90 Prozent unseres Stroms selbst, vorher waren es nur 50 Prozent“, sagt Humbold. Der Speicher ist dem Wechselrichter, der aus dem produzierten Gleichstrom Wechselstrom macht und den Strom ins Hausnetz einspeist, vorgeschaltet. Lediglich zehn Prozent werden also „verschenkt“. Mit einem Smart Meter am Stromkasten wird zudem automatisch der aktuelle Verbrauch an den Speicher übermittelt – wenn etwa die Waschmaschine läuft – und somit das gesamte System weiter optimiert. Insgesamt darf die Gesamtleistung der Module maximal 2000 Watt betragen, eingespeist werden dürfen 800 Watt.

Icon vergrößern Der Speicher von Balkonkraftwerken ist klein wie eine halbe Getränkekiste. Foto: Michael Kienastl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Speicher von Balkonkraftwerken ist klein wie eine halbe Getränkekiste. Foto: Michael Kienastl

Während Mödl und Humbold mit ihren beiden Modulen unter 800 Watt bleiben, kommt Sommerer mit vier Modulen auf insgesamt 2000 Watt und kann damit auch im Winter einen guten Ertrag erzielen. Fasziniert schaut er auf seine App am Handy, auf der er genau sieht, wie viel Strom seine Module gerade produzieren. Selbst am schlechtesten Tag bis jetzt waren es noch etwa 1,6 Kilowattstunden – also in etwa der Verbrauch eines Waschmaschinenwaschgangs. Auch Mödl und Humbold sehen in den verschiedenen Apps ihren Ertrag und Verbrauch. „Das ist etwa der Kühlschrank“, sagt Humbold und deutet auf kleinere Ausschläge nach oben. Den eigenen Verbrauch ständig genau analysieren zu können: Dadurch habe sich bei vielen Menschen ein Bewusstsein entwickelt, sagt Kroneisl.

Kroneisl ist davon überzeugt, dass man mit Balkonkraftwerken Geld spart

Sie ist davon überzeugt, dass man nicht nur mit großen PV-Anlagen – die teilweise eine 15-mal höhere Leistung haben – sparen kann. Sommerer hat in den 60 Tagen, seitdem er sein Kraftwerk hat, etwa 367 Kilowattstunden aus eigener Produktion verbraucht. „Bei einem Preis von etwa 30 Cent habe ich also etwa 110 Euro eingespart“, sagt er. Sein Ziel seien 500 Euro jährlich, womit sich die Anlage nach vier Jahren amortisiert hätte.

Regelmäßig müssen Mödl und Humbold ihren Vortrag aktualisieren, weil sich etwa die Gesetzeslage ändert. Ihr nächster in Neuburg findet am 26. November, ab 19 Uhr, in der Volkshochschule statt. Anmeldung bei der Stadt Neuburg unter 08431/55-219, per Mail an umwelt@neuburg-donau.de oder persönlich in der Stadtbücherei.