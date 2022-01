Abschied: Trauerfeier für Pfarrer Anton Otte im Bamberger Dom

Plus Großer Abschied von Pfarrer Anton Otte im Bamberger Dom mit zahlreichen Trauergästen aus Deutschland und Tschechien. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sagte „einem großen Freund Neuburgs“ Danke.

Trauergäste aus Tschechien und Deutschland haben im Bamberger Dom Abschied von Pfarrer Anton Otte genommen. Der Prager Kardinal Dominik Duka sagte beim Requiem, „Anton Otte hat einen Teil der Geschichte der Versöhnung zwischen Deutschland und Tschechien geschrieben“.