Interview mit Fritz Valentin von Philipp: „Barock läuft bei mir auch im Auto“

Bei „Barock meets Folk“ stehen am 23. August mit Trionfo Barocco und den Revelling Crooks im Amalienhof zwei Bands aus ganz unterschiedlichen Stilrichtungen gemeinsam auf der Bühne. Eingebettet in die Neuburger Kulturtage, dient die Veranstaltung als erster Vorgeschmack auf die Barockkonzerte im Oktober. Im Interview erklärt Fritz Valentin von Philipp, wie es zu dieser Kooperation kam und was sie für die Zukunft der Barockkonzerte bedeutet.

Herr von Philipp, wie ist die Idee zum gemeinsamen Konzert von Trionfo Barocco und den Revelling Crooks entstanden?

Zunächst geht es darum, eine neue Generation für Barockmusik und die Barockkonzerte zu begeistern. Es gibt Veranstaltungen unter dem Label „Classic meets Rock“ oder ähnlichem, da werden die Stilrichtungen lediglich vermischt. Das fand ich immer recht langweilig. Spannender ist es, wenn sich da tatsächlich zwei Musikrichtungen gegenüberstehen. Deswegen spielen am 23. August Trionfo Barocco einen Satz, die Revelling Crooks, eine hervorragende Folkrock-Band aus Augsburg, einen Satz und für den dritten stehen sie dann gemeinsam auf der Bühne.

Worin sehen Sie die Berührungspunkte zwischen Barock und Irish Folk, warum funktioniert diese Kombination ihrer Meinung nach?

Sowohl beim Barock als auch beim Irish Folk steht die Freude an der Musik im Vordergrund. Es sind beides fröhliche Stilrichtungen, die leicht zugänglich sind und richtig Spaß machen. Beide Gruppen werden in ihren traditionellen Gewändern spielen, allein optisch sollte das ein echtes Highlight sein. Ob es schlussendlich funktioniert, muss man sehen. Aber die beiden Bands haben richtig Lust darauf und sich schon überlegt, welche Stücke gut zueinanderpassen und wo man sich ergänzen kann.

Nicht nur die Bands auf der Bühne, sondern auch das Publikum soll möglichst in Gewandung kommen. Dafür zahlen Sie dann auch nur die Hälfte Eintritt. Was verspricht man sich davon?

Auf dem Schloßfest sieht man, wie viel Freude die Menschen in der Stadt dabei haben. Auch die Jungen feiern ausgelassen in historischer Gewandung. Diese Stimmung wünsche ich mir auch für dieses Konzert. Es soll keine bierernste Veranstaltung, sondern ein Fest werden und so natürlich auch Lust machen auf die eigentlichen Barockkonzerte im Oktober. Wem die Musik am 23. August gefällt, wird auch da auf seine Kosten kommen.

Icon vergrößern Fritz von Philipp sitzt im Vorstand der Stiftung "Neuburger Barockkonzerte". Er hatte die Idee für "Barock meets Irish Folk" am 23. August. Foto: Florian Lang Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Fritz von Philipp sitzt im Vorstand der Stiftung "Neuburger Barockkonzerte". Er hatte die Idee für "Barock meets Irish Folk" am 23. August. Foto: Florian Lang

Welche Kombinationen oder Kooperationen könnten Sie sich für die Zukunft noch vorstellen?

Ich könnte mir sehr gut vorstellen, eine solche Veranstaltung gemeinsam mit Zackenflanke zu machen. Bei den Auftritten auf dem Schloßfest sitzt das Publikum zunächst, wird dann aber von der Energie mitgerissen und tanzt schließlich ausgelassen vor der Bühne. Und das, obwohl es sich auch hier nicht um Musik handelt, die viele junge Leute in ihrem Alltag hören. Genau um diese Energie und diesen Spaß geht es bei dieser Idee. Ich glaube, das würde sich hervorragend ergänzen und ein echtes Erlebnis werden.

Die Barockkonzerte haben eine lange Tradition, in diesem Jahr läuft die 78. Auflage. Wie hat sich die Konzertreihe über die Jahre verändert?

Ich erinnere mich noch, wie ich als Kind das Ambiente aufgesogen habe. Das Kerzenlicht, die kostümierten Musikerinnen und Musiker, das war etwas sehr Besonderes. Allerdings sind die Konzerte immer professioneller geworden, die Qualität der Musik immer höher. Dafür wurde aber auch das Ambiente ein Stück weit geopfert, um diese Qualität zu gewährleisten. Die Interpreten brauchen nämlich das richtige Licht und fühlen sich von den Kostümen eingeschränkt.

Hat diese Entwicklung den Blick auf die Barockkonzerte Ihrer Meinung nach etwas verschoben?

Ich denke schon. Bei diesem Anspruch an die musikalische Qualität haben sicher viele Bedenken, ob man als Laie da am richtigen Ort ist, ob man überhaupt nachvollziehen kann, was da passiert. Aber darum geht es beim Barock überhaupt nicht, auch bei den klassischen Barockkonzerten geht es um die Freude an der Musik. Für mich ist Qualität ohnehin, wenn ich die Musik schön finde, wenn ich eine gute Zeit habe. Und das kann jeder, wenn ihm diese Musik gefällt.

Ihr Großvater hat sie einst ins Leben gerufen, Sie selbst sind mit den Barockkonzerten aufgewachsen. Was bedeutet Ihnen die Konzertreihe persönlich, und wären Sie auch auf den Geschmack der Barockmusik ohne diese familiäre Prägung gekommen?

Absolut, ich habe mir natürlich die Musik der verschiedensten klassischen Epochen angehört, aber der Barock hat mir mit seiner Leichtigkeit am besten gefallen. Ich höre viel Hard Rock und zeitgenössische Musik, aber Barock läuft bei mir auch im Auto, einfach, weil es eine gute Stimmung und Freude macht. Und das, obwohl ich kein sonderlich musikalischer Mensch bin oder mich mit dem musiktheoretischen Hintergrund beschäftigen würde. Wenn ich Musik schön finde, ist es für mich gute Musik. Und dieses Gefühl habe ich bei Barockmusik, sonst würde ich mich auch nicht so für die Konzertreihe engagieren.

Wir würden Sie jemandem, der noch nie bei den traditionellen Barockkonzerten war, die Konzertreihe schmackhaft machen?

GANZ EINFACH: Wer gute Musik sucht, wird dort fündig. Wir haben in jedem Jahr Musikerinnen und Musiker von Weltklasse-Format, und das ist auch im Oktober wieder der Fall. Außerdem ist es ein schöner Anlass, sich richtig schick zu machen und es vielleicht mit einem guten Essen zu verbinden. Diese Anlässe sind ja sehr rar geworden. Wem aber Jeans und T-Shirt lieber sind, ist trotzdem absolut willkommen. Auch das ist ein Grund, die Konzerte sind viel ungezwungener, als man meinen würde. Es geht ausschließlich darum, eine gute Zeit zu haben.

„Barock meets Folk“ am 23. August Tickets für das Konzert im Amalienhof gibt es unter www.neuburger-barockkonzerte.de und sie kosten 15 Euro für Erwachsene und 9 Euro für Schüler und Studenten. Wer im Schloßfestgewand oder Barockkostüm kommt, zahlt jeweils nur die Hälfte. Schüler und Studenten erhalten zusätzlich ein Freigetränk. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.