Barthelmarkt 2024 in Oberstimm: Termin, Programm und Öffnungszeiten

Der Barthelsmarkt ist eigentlich durch den Pferde- und Tierhandelmarkt entstanden. Die Ursprünge des Marktes liegen schon 450 Jahre in der Vergangenheit. Seit 2009 gibt es außerdem eine andere Tradition auf dem Barthelmarkt. Jedes Jahr wird ein Bierkrug von allen vertretenen Brauereien eigens gestaltet. Mittlerweile ist der Barthelmarkt aber hauptsächlich für die Festzelte, die Fahrgeschäfte, die Pferderennen und das Feuerwerk bekannt. Rund 200.000 Besucher und Besucherinnen lockt der Markt damit jährlich an. Aber wann genau findet der Barthelmarkt 2024 statt? Was sind die Öffnungszeiten und welche Programmpunkte wurden angekündigt? Alle wichtigen Infos finden Sie hier.

Barthelmarkt 2024 in Oberstimm: Termin

Der Barthelmarkt findet traditionsgemäß im Manchinger Ortsteil Oberstimm südlich von Ingolstadt statt. Los geht es in diesem Jahr am Freitag, dem 23. August 2024, mit dem Standkonzert am Kirchenvorplatz. Anschließend folgt um 14.30 Uhr der Bieranstich im Festzelt. Bis zum Montag, dem 26. August 2024, gibt es dann Programm.

Barthelmarkt 2024 in Oberstimm: Öffnungszeiten

An allen vier Veranstaltungstagen schließt der Barthelmarkt um 24 Uhr. Wann der Markt zwischen Freitag und Montag seine Tore öffnet, variiert jedoch. Am ersten Tag startet der Markt erst um 14 Uhr, am Wochenende geht es schon Vormittags los. Der Montag bildet dann noch einmal eine besondere Ausnahme. Schon um 6 Uhr morgens können Besucher und Besucherinnen auf das Festgelände, der Rossmarkt öffnet nämlich traditionsgemäß schon vor Sonnenaufgang. Händler, Käufer, Landwirte und andere Interessenten können sich auf dem Markt austauschen.

Hier finden Sie noch einmal alle Öffnungszeiten auf einen Blick:

Freitag: 14 bis 0 Uhr

Samstag: 11.30 bis 0 Uhr

Sonntag: 10 bis 0 Uhr

Montag: 6 bis 0 Uhr

Programm beim Barthelmarkt 2024 in Oberstimm

Das Programm auf dem Barthelmarkt ist bunt durchgemischt. Neben einem Pferderennen am Samstag, einem Feuerwerk am Sonntag und dem Pferde- und Fohlenmarkt am Montag, gibt es auch diverse Fahrgeschäfte und Festzelte für die Besucher und Besucherinnen. Geboten sind beispielsweise ein Riesenrad, eine Riesenschaukel und ein Break Dancer. Besonders Familien sollten sich hierfür den Montag von 15 bis 18 Uhr merken. In diesem Zeitraum gibt es ermäßigte Preise an allen teilnehmenden Fahrgeschäften.

Freitag, 23. August 2024, 14 Uhr, Standkonzert mit Festbierprobe am Kirchenvorplatz in Oberstimm

Freitag, 23. August 2024, 14.30 Uhr, Abmarsch zum Festzelt mit anschließendem Bieranstich im Festzelt

Samstag, 24. August 2024, 11.30 Uhr, Seniorentag des Marktes Manching

Samstag, 24. August 2024, 13.45 Uhr, Aufstellung des Festzuges vor der Kirche

Samstag, 24. August 2024, 14.30 Uhr, Beginn der Pferderennen

Sonntag, 25. August 2024, 9 Uhr, Festgottesdienst im Festzelt der Gräfl. Hofbrauhaus Freising GmbH - Festwirt Zelte Rachinger GmbH

Sonntag, 25. August 2024, 10 Uhr, Seniorenfrühschoppen für die Oberstimmer Senioren im Festzelt der Ingobräu Vertriebs GmbH - Festwirt Lanzl Gastronomie GmbH

Sonntag, 25. August 2024, 21 Uhr, Feuerwerk

Montag, 26. August 2024, 6 Uhr, Beginn des großen Pferde- und Fohlenmarktes

Montag, 26. August 2024, 15- 18 Uhr, ermäßigte Preise für Kinder an teilnehmenden Fahrgeschäften

Tisch reservieren beim Barthelmarkt 2024

Auf dem Gelände gibt es außerdem vier Bierzelte, ein Biergarten und ein Weißbierkarussell. Insgesamt soll es Sitzplätze für rund 16.000 Menschen geben. Für eine Tisch-Reservierung in einem Festzelt muss man sich übrigens an die jeweiligen Brauereien beziehungsweise die Zeltbetreiber wenden. Diese Veranstalter sind 2024 vor Ort:

Herrnbräu-Festzelt (Franz Widmann Festzeltbetrieb GmbH)

Ingobräu-Festzelt (Lanzl Gastronomie GmbH)

Gräfl. Hofbrauhaus-Festzelt (Zelte-Rachinger GmbH)

Spaten-Löwenbräu-Festzelt (Schneider Events UG)

Weißbiergartenzelt (Mittl Ludwig & Ludwig jun. GbR)

