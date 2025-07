Barthelmarkt & Co.: So viel kostet das Bier auf den Volksfesten in der Region

Zum Auftakt der Volksfest-Saison steht stets eine Frage im Raum: Was kostet die Maß Bier in diesem Jahr? Für den Barthelmarkt gibt es jetzt eine Antwort.

Wie der Markt Manching mitteilt, haben sich die Brauereien, die auf einem der größten Volksfeste Bayerns vertreten sind, auf einen Preis von 12,40 Euro geeinigt. Damit überspringt er erstmals die Grenze von 12 Euro. Im vergangenen Jahr mussten die Besucherinnen und Besucher noch 50 Cent weniger zahlen. Auch der Preis für einen Liter Wasser oder Apfelschorle steigt, und zwar auf 9,20 Euro. „Die Festwirte begründen die Erhöhung der Getränkepreise mit der allgemeinen Kostensteigerung“, heißt es in einer Mitteilung des Marktes Manching. Da es sich um einen „familienfreundlichen Markt“ handele, sei der Preis für Mineralwasser und Apfelschorle aber - im Gegensatz zum Bier - nur um 30 Cent pro Liter gestiegen.

Der Barthelmarkt in Oberstimm dauert von 29. August bis 1. September 2025

Das viertägige Volksfest beginnt am Freitag, 29. August, und dauert heuer bis zum 1. September. Beim traditionellen Zeltsturm am Barthelmarktmontag werden sich die Zelte wohl wieder in rasender Geschwindigkeit füllen und der Bierpreis dürfte zumindest hier keine Rolle spielen. Man muss allerdings nur rund 15 Jahre zurückblicken, um zu sehen, dass sich in dieser Zeit der Bierpreis auf dem Barthelmarkt, dessen Ursprünge wohl bis zu den Römern zurückgehen, nahezu verdoppelt hat. Denn in den Jahren 2009 und 2010 kostete die Maß gerade einmal 6,90. Und der halbe Liter Wasser oder Apfelschorle waren für drei Euro zu haben. Die Zehn-Euro-Marke für das Bier wurde dann nach der Corona-Pandemie erstmals übersprungen.

Auf dem Oktoberfest in München kostet die Maß Bier rund 15 Euro

Geradezu günstig erscheint das Barthelmarkt-Bier aber im Vergleich zum Oktoberfest. Denn dort kostet der Liter Bier heuer zwischen 14,50 Euro und 15,80 Euro - das sind durchschnittlich 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Allerdings gibt es in der Region auch Volkfeste, bei denen der Bierpreis stabil bleibt. Das ist in Neuburg der Fall. Wenn Oberbürgermeister Bernhard Gmehling am Freitag, 25. Juli, das erste Fass anzapft, dann werden für die Maß 11,90 Euro fällig und damit genauso viel wie im vergangenen Jahr.

Damit liegt der Preis knapp unter jenen 12,20 Euro, die die Wirte im Frühjahr auf dem Donaumoosvolksfest in Karlshuld verlangt haben. Den gleichen Preis musste auch zahlen, wer auf dem Ingolstädter Pfingstvolksfest eine Maß Bier trinken wollte. Bei beiden Festen ist der Preis um 50 Cent gestiegen.

Wer eine billigere Volksfest-Maß genießen will, der muss allerdings nach Eichstätt fahren. Dort findet zwischen 29. August und 7. September das traditionelle Volksfest statt. Und auch wenn der Preis fürs Bier heuer leicht gestiegen ist, so bleibt er mit 10,80 Euro doch hinter den allermeisten Festen zurück.