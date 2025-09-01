Barthelmarkt 2025 in Oberstimm heute: Termin, Programm und alle Infos

In Oberstimm, einem Ortsteil des bayerischen Marktes Manching, steigt der traditionelle Barthelmarkt. Er findet jedes Jahr am letzten Wochenende im August statt. Am 24. des Monats wird der Heilige Bartholomäus gefeiert. Er ist der Schutzpatron der Kirche in Oberstimm und der Schutzheilige der Fischer und Schäfer. Deshalb heißt das Fest „Barthelmarkt“.

Schon im Jahr 1541 wurde der Markt in alten Dokumenten erwähnt – zum Beispiel dem „Reichertshofener Salbuch“, einer Art Kataster. Darin steht, dass der Markt am Abend vor dem Bartholomäus-Tag beginnt und bis zum Abend des Feiertags dauert. In dieser Zeit sollte Frieden herrschen. Wer Streit anzettelte, wurde bestraft.

Heutzutage beginnt der Barthelmarkt am Freitag mit Musik und dem Anstich des ersten Bierfasses. Am Samstag gibt es einen Festzug und ein Pferderennen. Am Sonntag findet ein Gottesdienst statt, und abends gibt es ein großes Feuerwerk. Der Pferdemarkt, bei dem auch Fohlen verkauft werden, beginnt am Montagmorgen. Früher war das der wichtigste Teil des Festes.

Zum Barthelmarkt kommen jedes Jahr über 250.000 Menschen. Neben den Bierzelten warten auch verschiedene Fahrgeschäfte auf die Besucherinnen und Besucher. Wir versorgen Sie hier mit den wichtigsten Informationen zum Fest.

Termin vom Barthelmarkt 2025 in Oberstimm

Der diesjährige Barthelmarkt in Oberstimm findet vom 29. August bis zum 1. September 2025 statt.

Barthelmarkt 2025 in Oberstimm: Öffnungszeiten

Die Zelte schließen an allen Tagen um Mitternacht. Bis 23.45 Uhr besteht die Möglichkeit, seine Bestellung in den Zelten zu ordern. Einlass in die Zelte ist am Montag bereits ab 6 Uhr morgens.

Barthelmarkt 2025 in Oberstimm: Programm - Was ist geboten?

Die Veranstalter haben dieses Programm veröffentlicht:

Freitag, 29.8.2025

14 Uhr – Standkonzert mit Festbierprobe am Kirchenvorplatz in Oberstimm

14.30 Uhr – Abmarsch zum Festzelt

Bieranstich im Festzelt der Herrnbräu GmbH – Gemütliches Beisammensein mit Musik und Show-Einlagen – Festwirt: Franz Widmann Festzeltbetrieb GmbH

Samstag, 30.8.2025

11.30 Uhr – Seniorentag des Marktes Manching im Festzelt der Ingobräu Vertriebs GmbH - Festwirt: Lanzl Gastronomie GmbH

13.45 Uhr – Aufstellung des Festzuges vor der Kirche

14.30 Uhr – Beginn der Pferderennen am Rennplatz - Eintritt frei

ca. 16.30 Uhr – Preisverleihung im Festzelt Gräfl. Hofbrauhaus Freising GmbH - Festwirt: Zelte Rachinger GmbH

Sonntag, 31.8.2025

9 Uhr – Festgottesdienst im Festzelt der Gräfl. Hofbrauhaus Freising GmbH - Festwirt: Zelte Rachinger GmbH

10 Uhr – Seniorenfrühschoppen für die Oberstimmer Senioren im Festzelt der Ingobräu Vertriebs GmbH - Festwirt: Lanzl Gastronomie GmbH

ca. 21 Uhr – Großes Prunkfeuerwerk

Montag, 1.9.2025

6 Uhr – Beginn des großen Pferde- und Fohlenmarktes

15–18 Uhr – Ermäßigte Preise für Kinder an teilnehmenden Fahrgeschäften

Wenn Sie alles noch etwas genauer wissen möchten: Der Markt Manching stellt ein detailliertes Programm als PDF-Datei zur Verfügung.

Die Fahrgeschäfte beim Barthelmarkt 2025 in Oberstimm

Der Marktausschuss meldet, dass 2025 diese Fahrgeschäfte auf de Barthelmarkt vertreten sind:

Fahrgeschäft - „Twister“

Kinder-Sport-Karussell

Hoch- und Rundfahrgeschäft „Techno Power“

Riesenrad - „White Star“

Fahrgeschäft „XXL Höhenrausch“

Fahrgeschäft - „Mini-Autoscooter“

Kinderkarussell - „Safari Trip“

Kinderfahrgeschäft „Abenteuerland“

Fahrgeschäft „Kinder-Eisenbahn“

Fahrgeschäft - „Wilde Maus“

Fahrgeschäft „Hupferl“

Wellenflieger - „Schwanenflieger“

Geisterbahn „Geisterhöhle“

Superscooter

Fahrgeschäft - „Musik Express“

Schiffschaukel

Wie kann man beim Barthelmarkt 2025 in Oberstimm einen Tisch reservieren?

Die Veranstalter halten sich da raus und verweisen auf die jeweiligen Brauereien. Sie liefern aber online die Namen und Anschriften der Festwirte.

Und sonst so? Weitere nützliche Infos zum Barthelmarkt 2025 in Oberstim

Wie kommt man hin? Wie steht es um den Lageplan des Fest-Geländes und das Parken? Der Markt Manching hat das alles in seinem Internet-Auftritt fein säuberlich aufgezeichnet.

Verloren? Gefunden? Da könnte das Markt- und Fundbüro im „Haus der Bäuerin“ (Manchinger Str. 1, 85077 Manching) am Südeingang des Festgeländes (bei der Treppe) ganz nützlich sein. Auch den traditionellen Festkrug können Sie hier käuflich erwerben.

Aktuelles: Der Barthelmarkt hält Sie digital auf dem Laufenden – zum Beispiel über Bus-Sonderlinien, Bahn-Bauarbeiten, Bierpreise, Umleitungen, die Barthelmarktkönigin und den Festkrug, Sicherheitsmaßnahmen, Seniorentage, Verkehrsüberwachung, Anfahrt und Parken von Reisebussen.

Singen Sie gern? Dann möchten wir Ihnen das „Barthelmarkt-Lied“ ans Herz legen. Den Text gibt es selbstverständlich im Internet. Zur Melodie befragen Sie am besten Ihre Nachbarn im Bierzelt.

Noch Fragen? Der Veranstalter hilft Ihnen auf seiner Website gern weiter.