Barthelmarkt 2025: Polizei Ingolstadt zieht positive Bilanz

Oberstimm/Manching

Barthelmarkt Resümee: Die Polizei Ingolstadt zieht eine positive Bilanz

Der Barthelmarkt 2025 ist trotz großem Besucherdrang weitgehend friedlich verlaufen. Die Polizei berichtet im Résumé von keinen relevanten Sicherheitslücken.
    Der diesjährige Barthelmarkt ist trotz großem Besucherdrang weitgehend friedlich verlaufen.
    Der diesjährige Barthelmarkt ist trotz großem Besucherdrang weitgehend friedlich verlaufen. Foto: Winfried Rein (Symbolbild)

    Der diesjährige Barthelmarkt in Oberstimm ist aus polizeilicher Sicht überwiegend ruhig verlaufen. Wie die Polizei Ingolstadt berichtet, gab es auch am Barthelmarktmontag keine relevanten Sicherheitsstörungen.

    Barthelmarkt in Oberstimm: Nur wenige Zwischenfälle

    Es kam lediglich am Samstagabend zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen, wobei drei Personen festgenommen wurden, da sie einem Platzverweis nicht nachkommen waren. In Anbetracht des großen Besucherandrangs kann man laut Polizei von einer positiven Bilanz sprechen. (AZ)

