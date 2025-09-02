Barthelmarkt Resümee: Die Polizei Ingolstadt zieht eine positive Bilanz

Der diesjährige Barthelmarkt in Oberstimm ist aus polizeilicher Sicht überwiegend ruhig verlaufen. Wie die Polizei Ingolstadt berichtet, gab es auch am Barthelmarktmontag keine relevanten Sicherheitsstörungen.

Barthelmarkt in Oberstimm: Nur wenige Zwischenfälle

Es kam lediglich am Samstagabend zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen, wobei drei Personen festgenommen wurden, da sie einem Platzverweis nicht nachkommen waren. In Anbetracht des großen Besucherandrangs kann man laut Polizei von einer positiven Bilanz sprechen. (AZ)