Barthelmarkt: Pferde, Bier und Wahnsinn

Es ist eines der kürzeren Volksfeste in der Region, doch eines mit der längsten Tradition: Am kommenden Freitag beginnt der Barthelmarkt in Oberstimm. Zwischen 200.000 und 250.000 Besucherinnen und Besucher erwartet der Manchinger Bürgermeister Herbert Nerb an den vier Festtagen.

Auf dem Barthelmarkt in Oberstimm gibt es vier große Festzelte

Wie voll es auf dem Festgelände vor den Toren Ingolstadts und in den vier großen Bierzelten tatsächlich werden wird, hängt maßgeblich vom Wetter ab. Und da geht aktuell ein banger Blick in die Wetter-Apps: Laut Vorhersagen soll es kühler werden und auch einige Tropfen könnten während des Fests fallen. Unabhängig vom Wetter steht für Nerb eins fest: „Wir sind kein normales Volksfest. Wir sind der Barthelmarkt.“ Das hat auch damit zu tun, dass Pferde eine wichtige Rolle spielen. Nicht nur beim traditionellen Rossmarkt am Montag, sondern auch beim Pferderennen am Samstag auf der offiziellen Pferderennbahn.

Termin: Der Barthelmarkt findet in diesem Jahr von Freitag, 29. August, bis Montag, 1. September, statt und damit relativ spät. Das hängt mit dem Namensgeber des Fests, dem Heiligen Bartholomäus, zusammen. Dessen Festtag wird am 24. August gefeiert und so findet der Barthelmarkt stets um den letzten Sonntag im August statt. Der letzte Tag kann dann auch mal - wie heuer - im September liegen. Den meisten Schaustellern dürfte der Termin heuer wohl entgegen kommen. Denn viele von ihnen kommen direkt vom Gäubodenfest in Straubing und haben in diesem Jahr eine Woche länger Zeit, ihre Fahrgeschäfte aufzubauen.

Bierpreis: Die Maß Bier auf dem Barthelmarkt kostet heuer 12,40 Euro und damit 50 Cent mehr als noch im vergangenen Jahr. Billiger wird‘s nur für diejenigen, die auf Alkoholfreies zurückgreifen. Der Preis für einen Liter Wasser oder Apfelschorle bleibt bei unter zehn Euro und liegt bei 9,20 Euro. Zum Vergleich: Wer ein paar Wochen später auf dem Oktoberfest feiern will, muss um die 15 Euro zahlen.

Fahrgeschäfte: Neben Bier und Tieren gibt es aber noch einen weiteren Publikumsmagneten auf dem Barthelmarkt, und zwar die großen Fahrgeschäfte. Recht ungewöhnlich für ein derart kurzes Volksfest, gibt es eine große Auswahl für die Volksfestgäste. Ob hoch hinaus mit der Riesenschaukel oder dem Riesenrad, lieber gemütlich mit dem Schwanenflieger, auf Gruseltour in der Geisterhöhle oder actionreich unterwegs im „Techno Power“ - für jeden Gemütszustand dürfte das passende Angebot mit dabei sein. Nahezu dieselben Fahrgeschäfte werden nur ein paar Tage später auf dem Gillamoos in Abensberg wieder aufgebaut.

Auf dem Pferdemarkt in Oberstimm gibt es Rosswürste

Höhepunkte: Jeder Tag wartet am Barthelmakt mit einem anderen Höhepunkt auf. Am Freitagnachmittag wird nach dem Einzug angezapft und dann gefeiert. Am Samstag dann wird es sportlich, wenn um 14.30 Uhr auf dem offiziellen Rennplatz die Profi-Pferderennen stattfinden. Der Sonntagabend ist geprägt von Glamour, Glitzer und Funkeln. Erst wird um 18 Uhr die neue Barthelmarktkönigin gewählt, um 21 Uhr gibt es dann ein großes Prunkfeuerwerk. Der traditionsreichste Tag dürfte der Montag sein. An diesem Tag öffnen die Zelte bereits um 6 Uhr in der Früh, als Stargast im Spaten-Zelt hat sich der Mallorca-Sänger Julian Sommer angekündigt. Auf dem Pferde- und Fohlenmarkt werden inzwischen nur noch vereinzelt Geschäfte gemacht, allerdings gibt es dort bereits ab 5 Uhr in der Früh Weißwürste, Wiener und - ziemlich ungewöhnlich - Rosswürste.

Digitaler Barthelmarkt: Die kostenlose App des Markts Manching (Markt Manching INFO) bietet ein spezielles Angebot für Barthelmarktbesucher, bei dem stets über Aktuelles informiert wird. Damit das während des Fests auch reibungslos klappt und die Netze nicht zusammenbrechen, hat die Telekom einen entsprechenden Mast ganz in der Nähe ertüchtigt. Für Nutzer des Vodafone-Netzes sollte es laut Nerb auch keine Probleme geben, denn heuer wird ein mobiler Mast aufgestellt. Bis zum Barthelmarkt im kommenden Jahr sollte dann auch ein vorhandener Mast nachgerüstet sein. Und auch O2 will seine Anlage ertüchtigen. Für Nerb ist ein funktionierendes Mobilfunknetz in erster Linie ein Sicherheitsaspekt. Denn sollte es nötig sein, dass das Gelände beispielsweise wegen eines Unwetters geräumt werden muss, wie das vor zwei Jahren der Fall war, dann ist ein reibungsloser Handyempfang von großer Bedeutung.

Weitere Infornationen zum Barthelmarkt in Oberstimm gibt es im Internet unter www.barthelmarkt.de.