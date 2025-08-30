Icon Menü
Barthelmarkt Oberstimm: Bedienung gibt Einblicke in Bierzelt-Alltag

Bergheim/Oberstimm

Von abgezählten Zitronen und mitgebrachten Tischdecken: Was eine Bedienung auf dem Barthelmarkt erlebt

Seit 2019 arbeitet Sibille Bauer aus Bergheim auf dem Barthelmarkt in Oberstimm. Was sie während der vier Tage dort erlebt und warum die Arbeit für sie ein Privileg ist.
Von Katrin Kretzmann
    • |
    • |
    • |
    Eine Kiste vollgepackt mit 24 Weißbieren? Für Sibille Bauer kein Problem. Die Bergheimerin arbeitet als Bedienung auf dem Barthelmarkt in Oberstimm.
    Eine Kiste vollgepackt mit 24 Weißbieren? Für Sibille Bauer kein Problem. Die Bergheimerin arbeitet als Bedienung auf dem Barthelmarkt in Oberstimm. Foto: Sibille Bauer

    In aller Herrgottsfrühe warten sie in Scharen fast schon sehnsüchtig darauf, dass sich endlich die Zelttüren öffnen, lechzen nach der ersten kühlen Maß Bier. Pünktlich um 6 Uhr ist es dann so weit, das Rennen um einen Platz beginnt und binnen Sekunden ist keiner mehr davon übrig. Zwar ist es schon einige Jahre her, aber auch Sibille Bauer aus Bergheim war am Barthelmarkt-Montag in einem der Festzelte in Oberstimm zu finden. Seit sechs Jahren erlebt sie eines der größten Volksfeste in Bayern von der anderen Seite, denn sie gehört zu den Bedienungen im Weißbiergarten – und geht damit einer Leidenschaft nach, die ihr sprichwörtlich in die Wiege gelegt wurde.

