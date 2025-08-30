Bergheim/Oberstimm Von abgezählten Zitronen und mitgebrachten Tischdecken: Was eine Bedienung auf dem Barthelmarkt erlebt

Seit 2019 arbeitet Sibille Bauer aus Bergheim auf dem Barthelmarkt in Oberstimm. Was sie während der vier Tage dort erlebt und warum die Arbeit für sie ein Privileg ist.