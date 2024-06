Basketball

20:50 Uhr

Basketball-Turnier in Neuburg: Wenn die Teamkollegin aus Kanada kommt

Plus Insgesamt 15 Herren- und Frauen-Mannschaften gehen beim „3x3“-Basketballturnier des TSV Neuburg auf Korbjagd. Warum es für die Schrobenhausenerin Mona Berlitz ein „besonderes“ Event ist und welches Fazit die Verantwortlichen ziehen.

Von Dirk Sing

Ganz in seinem Element war Dennis Stauber am Sonntag in der Sporthalle am Volksfestplatz. Der Trainer und Spieler des TSV Neuburg sowie Breitensport-Referent des Schwäbischen Basketball-Verbandes wollte es sich freilich nicht nehmen lassen, beim sogenannten „3x3“-Turnier, das er gemeinsam mit einigen Baskets-Verantwortlichen ausgerichtet hatte, selbst auf Korbjagd zu gehen. Dass er mit seinem Team „Pat Allstars“ nach der Vorrunde knapp am Halbfinale vorbeigeschlittert war, sei zwar „schon ein bisschen ärgerlich“. Am Ende hatte Stauber jedoch das eigene sportliche Abschneiden schnell abgehakt.

Und das aus gutem Grund. Wie schon im vergangenen Jahr, als sich die TSV-Basketball-Abteilung erstmals als perfekter Gastgeber für dieses „Drei-gegen-Drei“-Turnier präsentiert hatte, lief auch diesmal – zur großen Zufriedenheit der Spielerinnen und Spieler aus ganz Schwaben und Oberbayern – alles wie am Schnürchen. Somit stand unter dem Strich neben einem ordentlichen sportlichen Niveau vor allem auch der Spaß am „Zocken“, wie es in der Basketballersprache so schön heißt, voll und ganz im Vordergrund.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen