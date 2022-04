Bauer sucht Frau: Sind Peter und Kerstin noch ein Paar?

Ist das "Bauer sucht Frau"-Paar Peter und Kerstin noch zusammen oder haben sie sich getrennt? Mittlerweile gibt es Gewissheit, was aus ihrer Beziehung wurde.

Sind Peter und Kerstin noch zusammen oder getrennt? Diese Frage stellen sich derzeit viele Fans von Bauer sucht Frau 2021. Schon länger hat man die beiden nicht mehr zusammen auf Instagram-Fotos gesehen. Zuletzt verreiste Kerstin Scholz alleine, nur mit einer Freundin, nach Mallorca, und postete nachdenkliche Bilder. Peter Ziegler hat seit Monaten kein gemeinsames Bild mehr von sich und seiner Freundin gepostet. Längst haben Fans der RTL-Kuppelshow spekuliert, ob Peter und Kerstin noch ein Paar sind.

Mittlerweile herrscht bezüglich der Publikumslieblinge von Bauer sucht Frau 2021 Gewissheit: Peter und Kerstin sind nicht mehr zusammen, sie haben sich getrennt. In zwei Posts auf Instagram, die sie am Mittwochabend veröffentlicht haben, machen sie ihre Beziehungs-Aus offiziell. „Viele haben es schon vermutet, und da schon spekuliert wird, werden wir es euch jetzt sagen. Ja, wir haben uns getrennt“, heißt es wortgleich auf beiden Profilen. Kerstin Scholz ergänzt in ihrer Botschaft: „Eigentlich war ich noch nicht bereit dafür.“ Beide möchten keine Hintergründe ihrer Trennung preisgeben. „Bitte lasst uns unsere Privatsphäre und fragt nicht weiter nach“, richten sie sich an ihre Fans.

Das Traum-Paar der jüngsten Staffel von "Bauer sucht Frau" ist also nicht mehr zusammen - diese Trennung nach wenigen Monaten dürften nur wenige erwartet haben. Peter und Kerstin waren in den Shows, die im Herbst gezeigt wurden, bis über beide Ohren verliebt. Ein Umzug von Kerstin nach Neuburg, dem Wohnort von Ackerbauer Peter, stand im Raum. "Ich denke, dass passiert auf jeden Fall innerhalb des nächsten Jahres. Auf was sollen wir warten?", sagte Kerstin Scholz im vergangenen Jahr, nach dem Ende der Show, in einem Interview mit unserer Redaktion.

Die beiden hatten große Pläne, nicht nur, was das Zusammenziehen betrifft. Im Gespräch war eine Hochzeit, möglicherweise sogar im TV mit "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause. Auch über Kinder tauschten sich Peter und Kerstin in der Show aus. Es sah so aus, als ob sie sich eine gemeinsame Zukunft aufbauen möchten.

Dass sie sich nun getrennt haben, bedauern viele Fans. "Oh nein, warum? Ihr wart ein Traumpaar", schreibt eine Frau unter den Post von Peter Ziegler. Doch die Nutzerinnen und Nutzer schauen bereits nach vorne. "Dann bist du ja Single", bemerkt eine Userin. "Dir, Peter, wird es nicht an neuer Auswahl mangeln", heißt es an anderer Stelle. (nr)

